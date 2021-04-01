2021/04/01 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أفصح وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، عن آليات فرض قيود كورونا، وتشديد الإجراءات قبيل شهر رمضان المقبل.وقال التميمي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة دائما ما كانت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يفصح عن قيود كورونا قبيل رمضان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يفصح عن قيود كورونا قبيل رمضان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يفصح عن قيود كورونا قبيل رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).