محافظة عراقية تُصدر قراراً بمنع إطلاق العيارات النارية في الهواء ولأي سبب كان

2021/04/01 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاممحافظ نينوى نجم الجبوري يوجه بمنع اطلاق العيارات النارية في الهواء منعا باتا ولأي سبب كان ويوعز للجهات المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.#المكتب_الاعلامي

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