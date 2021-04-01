11 مكوناً صادماً تستخدمها المطاعم الفاخرة في تحضير الوجبات

2021/04/01 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

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عادةً ما نتوجه للمطاعم الفاخرة من حين لآخر لنحظى بتجربة أطباق ذات مذاق مميز مصنوعة من مكونات عالية الجودة ومطهوة بأيدي الخبراء، لكن ستشعر بالصدمة عندما تعلم أن كثيراً من هذه المطاعم تستخدم مكونات رخيصة الثمن قد لا نستخدمها في المنزل إذا أردنا إعداد وجبة شهية ومميزة.

إليكم قائمة بهذه المكونات:

مكونات صادمة تستخدمها المطاعم الفاخرة1. الخضراوات المجمدةإذا أردت إعداد وجبة شهية باحترافية ستبتعد بالتأكيد عن الخضار المجمد وتستبدله بذلك الطازج الذي يعطي للطعام نكهة مميزة، لكن مع الأسف فإن الخضار المجمد هو ما يقدم لك غالباً في المطاعم الراقية.

الخضار المجمد يوفر الكثير من الأموال على المطاعم، فصلاحيته لا تنتهي بسرعة مثل الخضار الطازج، كما أن تكاليف شحنه أقل بكثير.

والأمر لا يتعلق بالتكلفة فقط بل بالنكهة أيضاً، فوفقاً لموقع Healthline، عادةً ما تُقطف الخضراوات الطازجة قبل نضجها، ما يساعد الموزعين على كسب بضعة أيام إضافية قبل أن تفسد منتجاتهم.



من ناحية أخرى، تُقطف الخضرتوات المجمدة عند نضجها وقبل تحضيرها مباشرةً.

هذا يعني أن الفواكه والخضرتوات المجمدة قد يكون لها، على عكس ما هو متوقع، نكهة أكثر من نظيراتها الطازجة.

2. كيك مسبق الصنعقد تعتقد أن المطاعم الفاخرة تقوم بتحضير حلوياتها من الصفر، لكن ذلك لا ينطبق على الغالبية.

إذ تقوم العديد من المطاعم وحتى المخابز باستخدام علب الكيك والحلويات الجاهزة من السوبر ماركت.

بمعنى آخر، قد تفاجأ بأن المكونات الموجودة على رفوف مطبخ المطاعم الفاخرة تشبه إلى حد كبير المكونات الموجودة في مطبخك.

3. أسماك معلبةإذا رغبت بتناول الأسماك المعلبة كل ما عليك فعله هو شراؤها من السوبرماركت بسعر زهيد والاستمتاع بتناولها في المنزل.

أما إذا كنت ترغب بتناول السمك الطازج قد تفكر في التوجه إلى أحد المطاعم.



لكن مجدداً يؤسفنا إخبارك أن الأسماك التي تتناولها في العديد من المطاعم ليست طازجة بالضرورة.

خاصة فيما يتعلق بالأسماك منزوعة الجلد والمقطعة إلى شرائح، فإن العديد من المطاعم تميل إلى الاعتماد على السمك المعلب بدلاً من الطازج.

4. قالب كامل من الزبدةإذا كنت تتبع نظاماً غذائياً صحياً ننصحك أن تفكر مرتين قبل التوجه إلى المطعم، لأن الوجبة التي تبدو لك مجرد شريحة لحم طازجة وشهية قد تكون حاوية لقالب كامل من الزبدة الغنية بالسعرات الحرارية.

بعض المطاعم تدفع بالتأكيد مبالغ إضافية للحصول على لحوم عالية الجودة، لكن الكثير منها يفضل حلاً أرخص ثمناً ألا وهو إضافة الكثير من الزبدة، وفقاً لما ورد في موقع mashed الأمريكي.

فغالباً ما تستخدم الزبدة للحفاظ على الدجاج أو شرائح اللحم طرية ورطبة.



كما تعطي اللحم لمعاناً فاتحاً للشهية.

5. اللحوم المعلبةعندما تطلب وجبة همبرغر لذيذة وتدفع ثمنها غالياً في أحد المطاعم الراقية قد تتوقع أن اللحم المستخدم في وجبتك هو لحم طازج صنع للتو لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك.

فقد توجهت العديد من المطاعم حتى الفاخرة منها إلى استخدام اللحوم المعلبة بشكل أكبر في وجباتها، وفقاً لتقارير مجلة Foodbeast.

6. عظام الحيوانات في المرقعادةً ما تكون عظام الحيوانات هي ما نتركه على أطباقنا بعد الاستمتاع بوجبة شريحة لحم أو سيقان دجاج لذيذة.



لكن لن يخطر ببال العديد من رواد المطاعم أن مطعمهم الفاخر المفضل يشتري عظام الحيوانات فقط من أجل وضعها في القدر لطهي وجبات متنوعة مثل الشوربة على سبيل المثال.

لكن الخبر الجيد هو أن المرق المصنوع من العظام مليء بالفيتامينات والكولاجين والأحماض الأمينية التي يمكن أن تكون رائعة لجسمك، وفقاً لموقع Healthline.

7. اللحوم المجمدةربما تتوقع أن يكون الطاهي في مطبخ المطعم الفاخر منهمكاً بشوي أو قلي القطع الطازجة من اللحوم، لكن في حقيقة الأمر قد تقتصر مهمته على إخراج اللحوم المجمدة من الفريزر لوضعها في الميكروويف.

وللإنصاف، فإن اللحم يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً ليُطهى بشكل صحيح.



يعني هذا أن أي تحضير مسبق، مثل تتبيل اللحم بالبقسماط، يجعل العملية تستغرق وقتاً أطول.

لذلك تبحث العديد من المطابخ عن سبلٍ لاختصار الوقت، وغالباً ما يكون ذلك الاختصار عبر تجميد أطباق اللحوم الجاهزة.

وتشتهر أطباق مثل دجاج البارميزان بكونها جاهزة ومجمدة، لدرجة أن العديد من الطهاة الخبراء لا يطلبون هذا الطبق أبداً، حتى في أرقى المطاعم لمعرفتهم المسبقة بأنهم لن يتناولوا وجبة طازجة.

8. الورد ليس مجرد زينة للطاولاتإذا رأيت كيساً من بتلات الورد في مطبخ مطعم راقٍ، فلعلك تفترض أنها موضوعة هناك للزينة، لكن الأمر ليس كذلك على الإطلاق.

وفقاً لموقع Spiceography، فإن بتلات الورد تُستخدم في الأطعمة والأدوية منذ آلاف السنين.



وقد بدأت بعض المطاعم مؤخراً في إضافة بتلات الورد إلى الأطباق أيضاً.

ويمكن استخدام بتلات الورد في الأطباق الحلوة أو المالحة، أو نقعها لصنع الشاي، أو طهيها في المربى، أو استخدامها لصنع الزبدة المنكهة.

9. المايونيز بدلاً من صوص الأيوليتشتهر بعض المطاعم الراقية بتحضير صوصات مميزة مثل صوص الأيولي المصنوع من الثوم وزيت الزيتون.

مجدداً يؤسفنا أن نقول لك إن بعض المطاعم تدعي أنها تقدم لك الصوص الأصلي في حين أنها تستبدله بالمايونيز المشابه له بالهيئة والقوام، لكن الفرق أن المايونيز مصنوع من البيض بشكل أساسي.

وذلك ببساطة لأن المايونيز مسبق التحضير موجود في جميع المطابخ، بينما يوجد صوص الأيولي فقط في مطابخ الطهاة المحترفين.

10. شرائح الجبن البلاستيكيةلا تستخدم معظم المطاعم شرائح جبن مميزة حتى في المطاعم الفاخرة.عندما تتناول قطعة حلوى مغطاة بالكريمة في مطعم فاخر لا تتوقع أن الشيف قام بتحضير هذه الكريمة خصيصاً لتزين قطعة الحلوى باهظة الثمن التي تتناولها.

فمعظم المطاعم تستخدم للزينة عبوات كريمة الزينة البلاستيكية التي نستطيع جميعنا شراؤها من أي سوبرماركت.

ولا تقوم المطاعم بذلك فقط لتوفير وقت تحضير الكريمة الثقيلة التي تزين بها الحلوى عادة، إنما لتوفير الأموال أيضاً، فالكريمة الثقيلة أغلى ثمناً من الكريمة المخفوقة مسبقة الصنع.

11. الكريمة المخفوقة ليست كما تتصورعندما تتناول قطعة حلوى مغطاة بالكريمة في مطعم فاخر لا تتوقع أن الشيف قام بتحضير هذه الكريمة خصيصاً لتزين قطعة الحلوى باهظة الثمن التي تتناولها.

فمعظم المطاعم تستخدم للزينة عبوات كريمة الزينة البلاستيكية التي نستطيع جميعنا شراؤها من أي سوبرماركت.

ولا تقوم المطاعم بذلك فقط لتوفير وقت تحضير الكريمة الثقيلة التي تزين بها الحلوى عادة، إنما لتوفير الأموال أيضاً، فالكريمة الثقيلة أغلى ثمناً من الكريمة المخفوقة مسبقة الصنع.

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