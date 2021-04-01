ابو مازن يبتز مرشحا للانتخابات في صلاح الدين.. والقضاء يفتح تحقيقا

2021/04/01 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت حركة وعي الوطنية، الاربعاء، رئيس حزب الجماهير الوطنية، النائب احمد الجبوري "ابو مازن"، بابتزاز مرشح حركتها في صلاح الدين والضغط عليه لمنعه من الترشح في الانتخابات النيابية المبكرة المقرر اجراؤها في تشرين الاول المقبل.

وقال عضو الحركة، عبدالرحمن الماجد، في تصريح لـNRT اليوم، (1 نيسان 2021)، ان "(ابو مازن)، حاول ابتزازي اكثر من مرة لثنيي عن الترشح في الانتخابات المقبلة"، مضيفا ان "ابو مازن اتهمني بتزوير شهادتي الاعدادية".

وأكد الماجد انه "يملك الوثائق التي تثبت صحة شهادته الاعدادية الصادرة من مديرية تربية صلاح الدين"، مبينا انه "قدم شكوى لمحكمة القضاء الاداري وان القضاء هو الفيصل".

وأضاف الماجد انه " يتعرض للابتزاز والضغوطات من قبل جهات في صلاح الدين بين الحين والاخر كان اخرها قضية شهادته الاعدادية".

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