محافظ البنك المركزي في اجتماعات صندوق النقد: العراق ماض بتنفيذ خططه الإصلاحية

2021/04/01 | 18:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن بلاده ماضية في تنفيذ خططها الإصلاحية.وقال البنك المركزي العراقي في بيان اليوم الخميس، إن المحافظ مصطفى غالب مخيف شارك ممثلا عن العراق بالاجتماعات الربيعية لصندوق النقد …

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