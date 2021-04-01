2021/04/01 | 18:11 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 أبريل 2021 | 05:59 مساءً | عدد القراءات : 16

محتجون يقطعون الطريق المؤدي لمبنى محافظة ذي قار بالاطارات المحترقة

قطع محتجون، الخميس، الطريق المؤدي الى مبنى محافظة ذي قار بالاطارات المحترقة.

وقال مراسلنا، ان"محتجين قطعوا الطريق المؤدي الى المبنى، للمطالبة بتعيين محافظ مستقل ومن ابناء المحافظة واحتجاجا على رفع سعر الدولار في الموازنة".

واضاف، ان"المتظاهرين طالبوا ايضا باطلاق سراح الناشطين المعتقلين والمختطفين وايضا بتحقيق مطالب التظاهرات باجراء انتخابات نزيهة ومكافحة الفساد".

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