2021/04/01 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة التربية بياناً كشف حقيقة تعميمها معالجات لإنهاء العام الدراسي الحالي .

وقالت التربية في بيان لها “تود وزارة التربية اعلامكم بان ماورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية هو كتاب مزور ولا أساس له من الصحة ، لذى تهيب الوزارة بكافة طلبتها ومتابعيها توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت كتابا مزورا للتربية يتحدث عن انهاء العام الدراسي وفق عدد من الخطط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر بيانًا بشأن كتاب تحدث عن انهاء العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر بيانًا بشأن كتاب تحدث عن انهاء العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).