رئيس البرلمان يعلن شمول شرائح معينة بقانون 20 لسنة 2009 “التعويضات”

2021/04/01 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس،عن شمول الضحايا الزوار وضحايا العبارة في نينوى وضحايا العبارة في محافظة ذي قار بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل.وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان تقت “تقدم” نسخة منه، انه ” تم شمول ضحايا الزوار وضحايا العبارة في نينوى وضحايا العبارة في محافظة ذي قار …

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