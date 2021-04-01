بايدن يصدر أمرا بسحب جزء من القوات الأميركية من الشرق الاوسط

2021/04/01 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الرئيس الأميركي جو بايدن، أصدر أمرًا بسحب جزء من قوات بلاده من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن بايدن أمر بالبدء بسحب بعض القوات والعتاد من منطقة الشرق الأوسط في الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم الوجود العسكري في الخليج والمنطقة، مشيرة الى تحويل قطع عسكرية ومن بينها حاملة طائرات من الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات بمناطق أخرى حسب قول الصحيفة.

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