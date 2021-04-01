تحدث عن دخول شامل وإلغاء درجات نصف السنة.. التربية تنفي صحة كتاب مزور

2021/04/01 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة التربية، الخميس، ما ورد في كتاب "مزوّر" نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، إنه "تود وزارة التربية إعلامكم بأن ماورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية، هو كتاب مزوّر ولا أساس له من الصحة".

وأضاف، "لذى تهيب الوزارة بكافة طلبتها ومتابعيها توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة".

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