الجلوس في طي النسيان- فيلم سلط الضوء على مأساة جيل ال(وندراش) - علي المسعود

2021/04/01 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "الجلوس في طي النسيان" فيلم سلط الضوء على مأساة جيل ال(وندراش)Sitting in Limboفي العام الماضي – عرضت قناة أل(بي .بي .سي) الاولى BBC1 فيلما يستند الى قصة حقيقة عن أحد ضحايا فضيحة "ويندراش"، منذ عدة سنوات تم تهديد جيل الويندراش من المهاجرين بالترحيل عن بريطانيا ، وسط حرمانهم من الرعاية الصحية وبعض حقوق المواطنة ، رغم إقامتهم الطويلة في المملكة المتحدة والممتدة على عقود ، حيث إن بعضهم جاء ......





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