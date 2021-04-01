جامعة الموصل تحتفل بالذكرى الـ 54 لتأسيسها

2021/04/01 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واع- عماد الأمين احتفلت جامعة الموصل، اليوم الخميس، بذكرى تأسيسها الـ (54)، بحضور وجهاء المحافظة والاكاديميين والتدريسيين وجمع من طلابها. وقال رئيس الجامعة الدكتور قصي الأحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تعاون الملاك التدريسي وتفوق الطلبة جعل جامعة الموصل في صدارة الجامعات العراقية طوال سنين عديدة". وأضاف أن " الجامعة أختيرت ضمن لجنة إعمار مدينة الموصل وقدمت دراسات مفصلة بهذا الشأن". وقد شهد الاحتفال تكريم الأساتذة الأكثر نشرا للبحوث العلمية مع طلبة الكليات الأوائل في العامين الماضيين.

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