بـ 69 مادة.. نسخة موازنة 2021 النهائية المُقرة بعد التعديلات والإضافات

2021/04/01 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، اليوم الخميس، النسخة النهائية المقرة من قبل مجلس النواب من موازنة 2021 ، بعد التعديلات والإضافات والتي رفعت عدد موادها من 58 إلى 69.

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