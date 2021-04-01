بيان من وزارة التربية بعد تداول كتاب تضمن ’’معالجات’’ لإنهاء العام الدراسي

2021/04/01 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية بياناً كشف حقيقة تعميمها معالجات لإنهاء العام الدراسي الحالي .

وقالت التربية في بيان لها "تود وزارة التربية اعلامكم بان ماورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية هو كتاب مزور ولا أساس له من الصحة ، لذى تهيب الوزارة بكافة طلبتها ومتابعيها توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة".

نص الكتاب المزور داخل الخبر

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