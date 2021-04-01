رويترز: أوبك+ تتوصل إلى اتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من مايو

2021/04/01 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدرٍ مطلع إنَّ: “مجموعة أوبك+، توصلت اليوم إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتباراً من شهر مايو”، مشيرا إلى أنها لم تتفق بعد على أرقام زيادة الإنتاج التدريجية.وكانت رويترز قالت في وقت سابق اليوم نقلا عن مصادرها إنَّ: “أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يومياً في يوليو”./انتهى8

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