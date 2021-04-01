محافظ البنك المركزي : العراق ماض بتنفيذ خططه الاصلاحية تجاه السياسة المالية والنقدية

2021/04/01 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ان العراق ماض بتنفيذ خططه الاصلاحية تجاه السياسة المالية والنقدية.وذكر بيان لاعلام البنك ان ,محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف شارك ممثلا عن العراق بالاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي وأكد خلال كلمة القاها بالاجتماع ان العراق ماض بتنفيذ خططه الاصلاحية تجاه السياسة المالية والنقدية ".وقال :" ان جائحة كورونا كانت ولازالت واحدة من المعوقات التي تواجه الاقتصاد العراقي رغم الاجراءات الاستباقية التي عمل عليها سواء البنك المركزي او الحكومة " .واكد المحافظ ,حرص البلاد على الانفتاح الدولي والاقليمي بما يخدم مصالح العراق الاقتصاديه والماليه"./انتهى2

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