نائب عن صادقون لـ NRT: دول عربية ارسلت 'ارهابيين ومجرمين وانتحاريين' الى العراق

2021/04/01 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم النائب عن كتلة صادقون محمد كريم البلداوي، الخميس، دولا عربية لم يسمها بإرسال الارهابيين والمجرمين والقتلة والانتحاريين الى العراق، داعيا الى عودة العلاقات معها شرط اعترافها بما اقترفته من اجرام وقتل بحق ابناء الشعب العراقي.

وذكر البلداوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (1 نيسان 2021)، انه "من حيث الواقع والمبدأ نحن مع انفتاح العراق في علاقته الخارجية مع جميع الدول سواء كانت اقليمة أو دولية وبالمحصلة نتعاطى بشكل إيجابي مع هذه الزيارات بشرط أن تأتي بالفائدة للشعب العراقي".

واضاف، ان "كثيرا من الزيارات لم تكن ذي فائدة في السابق وانما كانت زيارات بروتكولية مع الاسف، العراق لم يتبعد خلال الفترة الماضية كما يصور البعض عن المحيط العربي والإسلامي".

واوضخ، ان "هذه الدول هي من ابتعدت عن العراق وهي التي وضعته في خانة الأعداء ولم تتعاط مع النظام الديمقراطي بعد سقوط النظام البائد بشكل إيجابي وصورت هذا النظام على انه نظام خارج ومارق وبعيد عن الإرادة العربية مع العلم أن العراق اليوم هو قلب العرب".

واوضح، ان "العراق هو سيد العرب ومنه الحضارة التاريخ لكن هذه الدول تعاطت بسلبية فبعضهم أتهم أن هناك نظاما شيعيا في العراق يهاجم باقي الأقليات ويغتصب حقوقهم ويتبع ايران وغيرهه من المسميات".

وتابع، ان "بعض تلك الدول ارسلت الانتحارين والقتلة والمجرمين والعصابات الداعشية والإرهابية وحاربوا النظام القائم، لذلك نحن مع عودة العلاقات مع هذه الدول بشرط اعترافها بما اقترفتة من اجرام وقتل بحق أبناء الشعب العراقي وأن تكفر بذنوبها بالاعتذار إلى أبناء الشعب العراقي والى ذوي الشهداء والضحايا الذين سقطوا نتجية هذه الأعمال الإرهابية".

ودعا الى اعتراف هذه الدول بأخطائها مع العراق، فيما كان العراق ومازال المساند الاول في كل محنة يمر بها العرب وينتخون بالعراقين ويجدون العراقيين هم أول من يقف معهم وخير دليل على ذلك ماحدث في مصر كما ونجد العراق اول من بادر في سوريا ولبنان ويضحي من أجل العروبة والإسلام، لكن مع الاسف فالمواقف التي تصدر من هذه الدول بحق العراق هي مواقف سلبية يجب التكفير وعليهم مراجعة انفسهم بهذا الاتجاه وان يقدموا الاعتذار للشعب العراقي ويمدو له يد السلم وبالتالي سيجدون العراقيين مبادرين وسباقين إلى التواصل معهم.

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