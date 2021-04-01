2021/04/01 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه السابعة والثمانين.وجاء في نص التهنئة التي اطلع عليها “المركز الخبري الوطني” : “الأخ رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يهنئ الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه المركز الخبري الوطني.

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