2021/04/01 | 18:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخ رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي المحترم

أتقدم اليكم، ومن خلالكم، الى كوادر وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي، بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيس الحزب، مستذكرين الدور النضالي الطويل الذي مارسه الحزب مع باقي القوى الوطنية في مقارعة الدكتاتورية، والتضحيات الجسام التي دفعها في سبيل ذلك، الى جانب إسهامات الحزب في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، وسعيه من أجل الحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الشعب بعد الخلاص من الدكتاتورية.

وفي هذا الظرف المهم الذي يمر به بلدنا، نتطلع الى مواصلة الدور الذي يقوم به حزبكم في الحياة السياسية الى جانب مختلف القوى الوطنية العراقية، من أجل تلبية طموحات أبناء شعبنا وتجاوز التحديات والمصاعب وأزمات الماضي، والعمل على بناء دولة مقتدرة ذات سيادة ضامنة لأمن وحقوق جميع مواطنيها، ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد والانطلاق نحو أفق التنمية والسلام والازدهار في ربوع الوطن.

وكل عام وأنتم والجميع بخير وسلام..

برهم صالح

رئيس الجمهورية

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ الحزب الشيوعي العراقي بذكرى تأسيسه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).