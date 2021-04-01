العمل العراقية تصرف رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أبريل

2021/04/01 | 18:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلـنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الخميس، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر أبريل 2021.وأوضح عادل الركابي وزير العمل، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أنه تم إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نيسان …

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