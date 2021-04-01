وزارة الداخلية: الجريمة الاقتصادية تعد من اهم وأخطر التحديات التي توجه المجتمع

2021/04/01 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت فرق مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، مع دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة جولات مشتركة للتدقيق في أسعار السوق المحلية وزيارة المحال التجارية في عموم محافظات البلاد.

وقال رئيس قسم محاربة الشائعات في الوزارة، العميد نبراس محمد ان الجريمة الاقتصادية تعد من اهم وأخطر التحديات التي توجه المجتمع الدولي باسره، مؤكدا القاء القبض على اعداد كبرى من المتلاعبين بالأسعار وتقديمهم للعدالة، وقد لمسنا تعاون المواطنين مع القوات الامنية بهذا الشأن.

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