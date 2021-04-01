2021/04/01 | 18:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الخميس 1 أبريل 2021 | 06:39 مساءً | عدد القراءات : 6

القبض على متهمين بقتل مواطن اثر خلاف عشائري في ميسان

القبض على متهمين بقتل مواطن اثر خلاف عشائري في ميسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بقتل مواطن اثر خلاف عشائري في ميسان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بقتل مواطن اثر خلاف عشائري في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).