القبض على متهمين بقتل مواطن اثر خلاف عشائري في ميسان

2021/04/01 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت مديرية شرطة ميسان، الخميس ، القاء القبض على متهمين إثنين بقتل احد المواطنين اثر خلاف عشائري في قضاء الميمونة جنوب غربي المحافظة.

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