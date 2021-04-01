النسخة النهائية من قانون الموازنة بعد التصويت عليها

2021/04/01 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" النسخة النهائية من قانون الموازنة لعام 2021، والتي صوت عليها البرلمان يوم أمس.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ومن المقرر إرسال الموازنة إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

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