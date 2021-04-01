العراق يُشارك باجتماع جديد لصندوق النقد الدولي

2021/04/01 | 18:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد العراق المضي بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي

الترا عراق - فريق التحرير

شارك العراق، الخميس، في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي.

ومثل العراق محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وفق بيان للبنك المركزي صدر 1 نيسان/أبريل.

وقال مخيف، إنّ "العراق ماضٍ بتنفيذ خططه الإصلاحية تجاه السياسة المالية والنقدية"، مبينًا أنّ "جائحة كورونا كانت وما زالت واحدة من المعوقات التي تواجه الاقتصاد العراقي رغم الإجراءات الاستباقية التي عمل عليها سواء البنك المركزي أو الحكومة".

وأكّد المحافظ، حرص العراق على "الانفتاح الدولي والإقليمي بما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والمالية".

وأقرّ مجلس النواب، الأربعاء، الموازنة العامة للبلاد بقيمة 103 مليار دولار بعد سجال طويل حول فقرات عدة منها سعر صرف الدولار.

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