"أوبك+" تتوصل إلى اتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج بدءا من أيار

2021/04/01 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعنقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن مجموعة "أوبك+" توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من أيار.وأوضحت مصادر "رويترز" أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في أيار، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميا في تموز.في المقابل، أكد مصدر أن السعودية لم تبلغ حتى الآن عن خطط لخفضها الطوعي.وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.المصدر: "رويترز"

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