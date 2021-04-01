اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لدى مسافر تحتوي على 40 طفرة

2021/04/01 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

اكتشفت سلطات الأمراض الأفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا خلال فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنغولا.

وأفادت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض بأن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.وقال رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض، جون نكينغاسونغ، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: «هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق».ويُحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.



وقاوم الرئيس الراحل جون ماغوفولي- الذي توفي قبل أيام- تحركات مكافحة فيروس كورونا خلال فترة وجوده في السلطة.ومع عدم وجود سوى القليل من الأدلة، قال نكينغاسونغ إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية سوف تساعد في محاربة السلالة الفيروسية الجديدة، لافتاً إلى أن القارة تتجه نحو موجة ثالثة من تفشي كورونا.يذكر أن سلالة كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا والسلالة التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا رُصدتا في 18 دولة في أنحاء القارة الأفريقية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.ورحب نكينغاسونغ بموافقة أحد صانعي اللقاحات، وهي شركة جونسون آند جونسون، على إنتاج لقاحها في جنوب أفريقيا.



ووافقت الشركة على توفير 220 مليون جرعة، مع خيار توفير 180 مليون جرعة أخرى، وسيتم تصنيع الغالبية العظمى منها في جنوب أفريقيا.

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