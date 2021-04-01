2021/04/01 | 19:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، الفئات المشمولة بالتعويضات، ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يحدد الفئات المشمولة بالتعويضات في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يحدد الفئات المشمولة بالتعويضات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).