خبراء يؤكدون أن البديل الروسي لقناة السويس غير عملي.. ويوضحون الأسباب

2021/04/01 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي 23 مارس، جنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن والمملوكة لليابان، وتوقفت في عرض المجرى المائي الحيوي بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين، وتعطّل مسار التجارة العالمية بنسبة 10بالمئة أو أكثر.

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