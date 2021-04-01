2021/04/01 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مصدر مطلع، أن مجموعة “أوبك+” توصلت اليوم الخميس، إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من مايو.وأوضح مصدران، أن “أوبك+” لم تتفق بعد على أرقام لزيادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أوبك+” تتفق على زيادة تدريجية بإنتاج النفط المركز الخبري الوطني.

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