الخفاجي: لا توجد أي مظاهر مسلحة في سنجار وإقرار الموازنة سيحل 80% من المشاكل

2021/04/01 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار مشيراً إلى أن إقرار الموازنة سيسهم في حل ثمانين بالمئة من المشاكل في القضاء.

وقال الخفاجي تصريحات صحافية ان اتفاقية سنجار تم تطبيقها وبغداد ملتزمة بها من خلال التزام القوات الأمنية بتطبيق بنودها حيث بدأنا بعملية توزيع القطعات المتمثلة بالجيش العراقي والشرطة المحلية ونشرها وبشأن الأنباء التي تتحدث عن وجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار إلى الآن نفى الخفاجي ذلك قائلاً لا توجد أي مظاهر مسلحة داخل سنجار ولن نسمح لا لحزب العمال.

الكردستاني ولا لغيره بأن يتواجد مع القوات الأمنية فقد نشرنا الجيش العراقي والشرطة المحلية داخل سنجار وأطراف سنجار كلها تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية الاتحادية.

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