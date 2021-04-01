2021/04/01 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حمل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة المسؤولية عن ظهور تنظيم داعش الإرهابي في العراق.وتطرق لافروف، في حوار أجرته معه القناة الأولى الروسية، اليوم الخميس، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يشعل خلافاً بين وزيري خارجية روسيا وأميركا المركز الخبري الوطني.

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