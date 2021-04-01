التربية تكشف حقيقة صدور كتاب يخص “المعالجات الامتحانية”

2021/04/01 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، “كتاباً مزوراً” نسب اليها بشأن “المعالجات الامتحانية”.وقالت الوزارة في تنويه على صفحتها الرسمية، إن “وزارة التربية تود اعلامكم بأن ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية هو كتاب مزور ولا اساس له من الصحة”.ودعت الوزارة الى “توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من …

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