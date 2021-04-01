“أوبك+” تتوصل لاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط

2021/04/01 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع أن مجموعة “أوبك+” توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من أيار المقبل.وأوضحت مصادر “رويترز” أن “أوبك+” وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.في المقابل، أكد مصدر أن السعودية …

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