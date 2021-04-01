2021/04/01 | 19:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الخميس 1 أبريل 2021 | 06:51 مساءً

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أوبك+" تعلن الاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من آيار المقبل

اعلنت مصدر مطلع، الخميس، توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من آيار المقبل.



ونقلت المواقع الاخباري عن المصدر القول، أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميا في ايار المقبل.



في المقابل، أكد مصدر أن السعودية لم تبلغ حتى الآن عن خطط لخفضها الطوعي.



وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.

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