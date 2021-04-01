ثلاثة إجراءات من التربية بشأن التلاميذ الذين يمتلكون هويات مزوّرة (وثيقة)

2021/04/01 | 19:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت وزارة التربية، الخميس، استمرار التلاميذ الذين يمتلكون هويات مزوّرة، بالدراسة، فيما وجهت المدارس باتخاذ إجراءات استثنائية بحقهم.

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وذكرت وثيقة عن وزارة التربية، وتلقى "ناس" نسخة منها، (1 نيسان 2021)، أنه "يستمر التلاميذ بالدراسة في الصفوف التي وصلوا إليها واطلاق نتائجهم كونهم ليسوا طرفاً بما حدث من تغيير بتاريخ التولد".

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