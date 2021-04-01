2021/04/01 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، دخول 11 صهريجاً محملاً بمادة الأوكسجين قادماً من الكويت.وقال إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تؤكد هيأة المنافذ استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية".واضاف انه "تم دخول مادة الأوكسجين الطبي السائل بواقع (11) صهريجا بوزن (220 طنا) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".

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