فوز مستحق للزوراء على نفط البصرة ينقله لوصافة الدوري الممتاز

2021/04/01 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الخميس ( 1 نيسان 2021) فوزا مستحقاً على نفط البصرة 2 – صفر نقله لوصافة المنافسة، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ، في إفتتاح الجولة 26 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ، الشوط الاول من المباراة شهد افضلية للزوراء في الحيازة وتنظيم الصفوف والضغط على المرمى وهدف السبق بواسطة علاء عبد الزهرة عند الدقيقة 30، وأضاف محمد رضا هدف التقدم الثاني جاء في الدقيقة 43 وبتسديدة قوية من خارج خط الجزاء ، لينتهي الشوط بهدفي الزوراء ".

وأضاف،" الشوط الثاني لم يكن بالمستوى الفني الجيد قياساً بالشوط الاول خاصة من جانب نفط البصرة الذي سنحت له بعض الفرص في الشوط الاول، فيما يبدو إن الزوراء قد إقتنع بالنيجة لتستمر نتيجة الشوط الاول الى نهاية اللقاء وفوز الزوراء 2 – صفر".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزوراء الى النقطة 48 ومركز وصافة الدوري الممتاز وبفارق الاهداف عن النجف الثالث في القائمة التي يتصدرها الجوية بـ 56 نقطة.

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