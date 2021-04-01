خمسة مليارات دولار ايرادات العراق النفطية لشهر آذار الماضي

2021/04/01 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة النفط ، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (91) مليونا و (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليارات و(782) مليونا و (711 ) الف دولار .واشارت الاحصائية الى ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليونا و(240) الفا و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 71) الفا و( 745 ) برميلا".وبلغ معدل الصادرات اليومية مليونين و(945) الف برميل ، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329 ) دولارا ./انتهى8

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