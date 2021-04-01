دخول 11 صهريجا محملة بمادة الاوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي

2021/04/01 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن دخول 11 صهريجا محملة بمادة الاوكسجين قادمة من الكويت ، عبر منفذ سفوان الحدودي.وذكر بيان للهيئة :" ان الصهاريج تحمل حمولة اجمالية تبلغ ( 220 طنا) لصالح وزارة الصحة "./انتهى9

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