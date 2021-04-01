الإمارات ترسل مساعدات إلى إثيوبيا

2021/04/01 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف الراشدي، " تعمل الإمارات على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس " كوفيد - 19 ".

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