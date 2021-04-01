محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع مكاسب قطاع التكنولوجيا

2021/04/01 | 19:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية، وبعد تحقيقها مكاسب شهرية وفصلية.وصعدت أسهم التكنولوجيا بنحو 2 بالمائة،

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