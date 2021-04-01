شريحتان يسمح لهما بإستلام راتبين بحسب موازنة 2021

2021/04/01 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، السماح لشريحتي السجناء السياسيين وعوائل الشهداء بإستلام راتبين، واستثنائهما من إجراءات بنود الموازنة الخاصة التي تمنع الحصول على راتبين.

وذكر الموسوي، في حوار متلفز، تابعه موقع NRT عربية، اليوم (1 نيسان 2021) إن "هناك قانونا خاصا سيستثني السجناء السياسيين وعوائل الشهداء من إجراءات المادة 21 في قانون الموازنة للعام 2021 التي تمنع الحصول على راتبين".

وأضاف، إن "قطع الرواتب على شرائح ضحت من أجل العراق، ودفعت الأثمان الباهظة أمر غير صحيح، في ظل وزارات ودوائر وهيأت مليئة بالصفقات والفساد".

وعن سعر الصرف، قال الموسوي، ان "محافظ البنك المركزي، ابلغنا قبل تغيير سعر صرف الدولار، بانه ينتظر كتابا من وزارة المالية يحدد فيه سعر الصرف الجديد للدولار".

وتابع ان "وزير المالية، خالف الدستور والقوانين، بفرضه سعر صرف الدولار وهو أمر خارج صلاحياته"، على حد تعبيره.

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