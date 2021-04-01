الكشف عن موعد تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2021/04/01 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلمان حسن، الخميس، امكانية تعديل سعر الصرف الحالي للدولار الاميركي امام الدينار العراقي في عام 2022.

وذكر حسن في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (1 نيسان 2021)، ان "تعديل سعر صرف الدولار من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، باعتباره المسؤول عن رسم السياسة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية".

واضاف، ان "الحديث عن وجود اتفاق مع الحكومة لتعديل سعر الصرف في الموازنة التكميلية غير صحيح".

واوضح، ان "الحكومة لم تتعهد باي شيء حيال خفض أو رفع سعر صرف الدولار والأمر مرهون بالأوضاع الاقتصادية وتقديرات البنك المركزي".

وتابع، ان "سعر صرف الدولار سيستمر إلى نهاية العام الجاري"، مبينا أن "امكانية تعديله في العام 2022، سيبقى رهن التطورات الاقتصادية وسياسة البنك المركزي العراقي".

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