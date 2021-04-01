النوارس تحلق لوصافة الدوري الممتاز بثنائية في شباك نفط البصرة

2021/04/01 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتقى فريق الزوراء الى وصافة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على نفط البصرة بهدفين نظيفين.واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي لحساب مواجهات الاسبوع الـ26 من المسابقة.وافتتح علاء عبد الزهرة التسجيل بعدما وقع على الهدف الاول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.وبعد مرور 12 دقيقة، نجح محمد رضا في اضافة الهدف الثاني …

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