وزير الخارجية الروسي: تصرفات واشنطن وراء ظهور داعش في العراق

2021/04/01 | 19:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة المسؤولية عن ظهور تنظيم "داعش" في العراق، مضيفا أن أفعال واشنطن حولت ليبيا إلى "ثقب أسود".

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