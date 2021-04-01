أمريكا ترد رسمياً على أنباء سحب قواتها من الخليج

2021/04/01 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعردت الولايات المتحدة رسميا على التقارير الصحفية التي أفادت، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليمات للبنتاغون بالبدء في سحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم، مضيفة أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.من جانبه، أكد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية في تصريحات أن وزارة الدفاع الأمريكية والرئيس جو بايدن لم يتخذا قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب معدات، مشدداً على التزام بلاده بأمن المنطقة.

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