قنصلية امريكا في كردستان :نأمل ان تحقق الموازنة اقتصادا أكثر استقرارًا للعراق

2021/04/01 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجهت القنصلية الامريكية في اقليم كردستان، الخميس، رسالة الى حكومتي بغداد واربيل بعد التوصل الى اتفاق ضمن مشروع موازنة 2021 امس الاربعاء.وهنأت القنصلية في رسالتها، حكومتي الاتحادية والاقليم على التوصل الى اتفاق بشأن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.واضافت، كما نهنئ فريق التفاوض في حكومة اقليم كردستان بقيادة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، آملة أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى توطيد العلاقات بشكل افضل بين اربيل وبغداد وان يحقق اقتصاد أكثر استقرارًا للبلاد.وكان مجلس النواب صوت في جلسته أمس الاربعاء، على قانون الموازنة المالية لعام 2021 بقيمة 129 تريليون دينار./انتهى8

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