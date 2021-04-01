التجارة تعلن التعاقد لشراء 80 ألف طن سكر من المناشئ الوطنية

2021/04/01 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس،عن التعاقد لشراء 80 ألف طن سكر من المناشئ الوطنية، في إطار حملة للتعاقدات لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة.وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التجارة علاء الجبوري ترأس اليوم، اجتماعا للجنة التعاقدات المركزية في وزارة التجارة وتم إقرار توصية للتعاقد لشراء 80 ألف طن من مادة السكر من المعامل الوطنية لتوفير مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة".وأضاف البيان أن "لجنة التعاقدات تدرس حاليا التعاقد لشراء كميات من الرز وزيت الطعام لتوفير خزين جيد من مفردات البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بها للأشهر المقبلة"./انتهى8"./انتهى8

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