زيارة الكاظمي الى السعودية ومعتقلو الرأي في البحرين

2021/04/01 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم موضوع زيارة رئيس الوزراء العراقي الى السعودية وتواصل التظاهرات الشعبية لعوائل السجناء في البحرين.يبث برنا...

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